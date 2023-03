Poliisit-tv-sarja lopetetaan – oikeusasiamies moitti salaisten tietojen päätymistä kuvausryhmälle

– Useiden poliisilaitosten selvitysten mukaan ”ei voida poisssulkea”, ”on mahdollista” tai on ”vähintäänkin ilmeinen vaara”, että ohjelman tekijät voivat joissain tilanteissa saada salassa pidettävää tietoa. Totean, että salassapito- ja vaitiolovelvotteiden takia näin ei saisi tapahtua, eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen sanoi ratkaisussaan.

Sarjaa tehty 14 vuotta

Poliisihallituksen vt. viestintäpäällikkö Eriikka Koistinen sanoo MTV:lle, ettei sarjan tekeminen olisi enää ollut oikeusasiamiehen ratkaisujen jälkeen mahdollista. Oikeusasiamies on antanut kaksi ratkaisua sarjaan liittyen vuosien varrella.

– Tätä on 14 vuotta tehty, ja sinä aikana on lainsäädäntökin ehtinyt muuttua. Tietosuojaan liittyvät asiat ovat tulleet eri tavalla keskiöön.

Tietojen salassapidosta on huolehdittu muun muassa tuotantoyhtiöitä sitoneilla salassapitosopimuksilla. Kuvausryhmän jäsenistä on tehty turvallisuusselvitykset. Poliisilla on ollut oikeus esikatsella jaksojen sisältöjä ja tarvittaessa poistaa tai muokata kohtia, joissa jaksoissa nähtyjen yksityisyyden suoja vaarantuisi.