Yllätyssiirto viritteillä – Valioliigan seuraikoni jättämässä sarjan?

Jalkapallon siirtoekspertti Fabrizio Romano ja The Athletic kertovat, että Yhdysvaltain MLS:ssä pelaava LAFC yrittää värvätä Valioliigan Tottenhamissa pelaavan Son Heung-minin riveihinsä.

Eteläkorealainen Son, 33, on edustanut seuraa vuodesta 2015 lähtien. Hän voitti viime kaudella seuran riveissä Eurooppa-liigan. The Athleticin mukaan Los Angeles FC on tiukasti Sonin perässä ja keskustelut mahdollisesta siirrosta ovat käynnissä.

MLS:n toinen siirtoikkuna aukeaa tänään ja on auki aina 21. elokuuta saakka. Tällä hetkellä Son näyttää olevan tuoreen Tottenham-luotsi Thomas Frankin suunnitelmien ulkopuolella, ainakin vakituisessa roolissaan kokoonpanossa. Frank on sanonut vastikään, että tilanne on haastava.

– Minulla on juuri nyt hyvin harjoitteleva pelaaja, joka on täysin sitoutunut. Jos pelaaja on ollut seurassa pitkään, niin silloin seuralla on päätös tehtävänään, Frank sanoi.

Son ja Tottenham matkustaa tänä viikonloppuna Aasiaan kauteen valmistavalle leirille, jolla he kohtaavat Arsenalin ja Newcastlen. Sonilla on iso vaikutus Aasian kiertueella, sillä The Telegraphin mukaan hänen poissaolonsa veisi Soulissa pelattavasta Newcastle-pelistä 75 % prosenttia ottelupalkkiosta.

Son olisi MLS:n yksi suurimmista pelaajavärväyksistä. Hän viimeisteli vähintään kymmenen maalia kahdeksan perättäisenä kautena Valioliigassa. Viime vuonna putki katkesi, kun 30 ottelussa tuli seitsemän maalia ja yhdeksän syöttöä. Yhteensä otteluita Valioliigassa on 333 ja maaleja 127.