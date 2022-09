Yllätysnimi hunajoi SM-liigan maalipörssin kärjessä – tämä piirre on muodostunut osumissa tavaramerkiksi

Ranskalaisen tahti on yllättänyt SM-liigaa seuraavan yleisön. Kuudessa ensimmäisessä ottelussa Rech on osunut jäätävällä laukaisutarkkuudella (31,2%) peräti viisi kertaa.

Rech, 30 on Ranskan maajoukkueen kokenut arvokisakävijä. Viisi edellistä kautta Rech on pelannut Saksassa, jossa maaleja on syntynyt 74 kappaletta 241 otteluun. Kausitahti on ollut 15 maalin luokkaa SM-liigaa heikomassa sarjassa.