Maailmanmestari tuli ryminällä SM-liigaan – pinnoja paukkuu liukuhihnalta: "Kova rekry"

Tässä joukossa kehuja keräsi muun muassa Vaasan Sportin hankkima ruotsalainen maailmanmestari Simon Hjalmarsson, joka on takonut liukuhihnalta tehopisteitä.

Viime kauden ICEHL-sarjassa itävaltalaisessa Graz 99ersissä pelannut Hjalmarsson on vetänyt ensimmäisellä SM-liigasesongillaan Sportissa toistaiseksi 32 ottelua yli piste per peli -tahdissa ja pysynyt pistepörssin kärkitaistelussa. Kasassa ovat pinnat 10+24=34, ja seuraaviksi kahdeksi kaudeksi Sportin jatkosopimuksella kiinnittämä ruotsalaishyökkääjä on vain yhden pisteen päässä sarjan pistepörssiä johtavasta JYPin Jerry Turkulaisesta.