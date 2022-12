SM-liigan kohupuolustajalta onneton möhläys – kiekko erikoisella tavalla omaan pömpeliin

Haapala iski kauden kuudennen kaappinsa. Hän on iskenyt loukkaantumisten sävyttämällä kaudellaan upeasti nyt 20 ottelussa 22 pistettä.

Ottelu on Ben Bloodille kauden seitsemäs. Puolustaja on kerännyt tähän mennessä yhden syöttöpisteen. Monenlaisia kohuja SM-liigauransa varrella kehitellyt puolustaja on voittanut SM-liigan jäähypörssin aikanaan kahdesti.