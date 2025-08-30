Liisa Rintaniemi: Kesä jatkuu pitkälle syyskuuhun – "On puhuttu jopa helteestä"

Koleaa elokuuta seuraa lämmin syyskuu, meteorologi Liisa Rintaniemi ennustaa.

Elokuun viimeinen viikonloppu tarjosi Etelä-Suomessa päällensä sumua ja sadetta. Monen voikin olla vaikea orientoitua siihen, että kesäinen sää palaa ryminällä jo ensi viikon alussa. Suomen sääkartoille piirtyy aurinkoja ja 20 asteen lukemia.

– On puhuttu jopa helteestä. Ei ole poissuljettua, jos joku paikkakunta yllättäisi, Liisa Rintaniemi kommentoi Huomenta Suomessa, mutta korosti, että todennäköisimmin lämpimin lukema ylittää vain 20 astetta, ei 25.

Helteestä haaveileville taivaalla killuu kuitenkin loppukesän vitsauksia, eli sitkeitä pilviä. Ne eivät meinaa hälvetä millään, ja tuolloin lämpötilatkin jäävät astekaupalla ennustetuista. Etenkin sunnuntai, elokuun viimeinen päivä, vaikuttaa Suomen etelä- ja keskiosissa piinaavan pilviseltä.

Ensi viikolla pilvien kuitenkin odotetaan hälvenevän. Siellä täällä tulee sateita, mutta enemmänkin kuuroina kuin koko maan yli vyöryvänä rintamana.

Ja koska se syksyn terminen määritelmä tarkoittaa alle 10 asteen lämpötiloissa pysymistä, näyttää koko syyskuun ennuste – kesäiseltä. Katso lisää oheisilta videoilta.

