Yllättikö talvi Pohjois-Karjalan lumiloistossa autoilevat? Soitimme pelastuslaitokselle: "Eivät nämä meidän kansalaiset ole halunneet ajaa pöpelikköön"

Aamun aikana lumipeite saatiin laajalti Pohjois-Karjalan seudulla, mutta myös Kuopiossa ja Jyväskylässä.

Aamun tunteina Pohjois-Karjalassa satoi useita senttejä lunta, ja kinosta kertyy vielä lisää päivän aikana.

Kelikameroiden perusteella lumi vyöryi maakunnan teille muutamassa tunnissa aamuyön aikana. Yllättikö lumisade autoilijat? Soitimme.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Ville Leinonen, onko aamulla tullut hälytyksiä lumisateeseen liittyen? Onko ollut liukastelevia autoja teillä?

– Erinomainen kysymys ja hienoa, että haluatte paneutua aiheeseen! Tämänhetkinen tilanne kuvastaa hyvin tätä pohjoiskarjalaista mielenmaisemaa. Tätä on viime vuosina kytätty, haluttu vahtia, että mitä tapahtuu syksyn ensimmäisillä liukkailla Pohjois-Karjalassa. Ja täällä verrattain hyvin autoilijat osaa reagoida tähän tilanteeseen. Meillä on tällä hetkellä viimeisimmältä kolmelta tunnilta, kattaen tämän aamuliikenteen, yksi pieni liikenneonnettomuus, ulosajo-tasoinen tehtävä.

– Tilanne linjalla Ilomantsi–Savonlinna on sellainen, että sinne kertyy sitä lunta, siellä on autojen konepelleillä toista kymmentä senttiä pahimmillaan tullut lunta. Paikka paikoin on tullut reilustikin. Sivuteillä on kyllä sohjoa. Aivan on hyvät ainekset Pohjois-Karjalan itäosassa ja eteläosassa, että autolla voitaisiin ajella pöpelikköön, mutta eivät nämä meidän kansalaiset ole halunneet ajaa pöpelikköön.



Eli ihmiset ovat osanneet vaihtaa joko vaihtaa renkaat ajoissa tai muuten ajaa olosuhteiden mukaan tänään?

– No, tällaisella lyhyellä matikalla kyllä väittäisin, että jälkimmäinen arvio on todennäköisempi, että ei kaikki ole missään nimessä kerinneet vaihtamaan renkaita. Pelastuslaitoksen arvio on se, että ihmiset ovat ajaneet fiksusti ja haluammekin heitä kiittää. Pelastuslaitoksen arvio on, että pohjoiskarjalaiset osaavat reagoida sääilmiöiden vaihteluun.

Onko jotain viestiä niille, jotka ovat vielä myöhemmin hyppäämässä auton rattiin tänään?