Yllättävä tieto: Roskien ottaminen mukaan kesämökiltä on usein laitonta

Pelkääjän paikalla lepäävä roskapussi on tuttu näky monen mökkiviikonlopun jälkeen. Roskien raahaaminen mökiltä mukanaan on kuitenkin useimmissa tapauksissa lainvastaista, muistuttaa Kuntaliiton erityisasiantuntija Tuulia Innala.

– Jätehuollon piiriin liittyminen on lakisääteinen velvoite. Jos henkilö asuu Helsingissä ja hänen mökkinsä on Padasjoella, mökin jätehuolto tulee pääsääntöisesti hoitaa Padasjoella.

Kodin ja kesämökin välille on mahdollista muodostaa tietyin ehdoin niin sanottu roskiskimppa. Tämä tarkoittaa, että kodilla ja mökillä on yhteinen jäteastia ja -huolto.

Tämä on kuitenkin mahdollista vain, jos koti ja mökki sijaitsevat jätehuoltomääräysten mukaisten melko lyhyiden etäisyyksien päässä toisistaan tai muut mahdolliset kriteerit täyttyvät.

Kimppa on mahdollista muodostaa myös mökkinaapurien tai tiekunnan osakkaiden kesken.

– On tyypillistä, että viikonloppujen jälkeen esimerkiksi torien sekä maanteiden levähdyspisteiden roska-astiat ovat täynnä mökkeilijöiden roskia. Näissä tapauksissa myös mökkiläisten jätehuoltomaksu jää yrittäjien tai valtion maksettavaksi.

Jätelain uudistus pyrkii eroon "vapaamatkustajista"

Tällä hetkellä Suomessa on kaksi jätteenkuljetusjärjestelmää. Toisessa mallissa kunnallinen jätehuoltolaitos on kilpailuttanut kaikki kuljetukset keskitetysti. Tämän järjestelmän piirissä on noin 65 prosenttia suomalaisista.