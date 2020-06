Lisää jäteastioita pihoille – Uuden jätelain myötä jätteet on lajiteltava entistä tarkemmin

Me suomalaiset olemme muuhun Eurooppaan verrattuna vain keskinkertaisia jätteen kierrättäjiä. Uuden jätelain myötä sekä jätteen erilliskeräystä että kierrätystä on tarkoitus lisätä selvästi nykyisestä.

– Yhdyskuntajätteen kierrätys pitää vuoteen 2035 mennessä asteittain nostaa 65 prosenttiin ja se on nyt vähän yli 40 prosenttia, sanoo ympäristöministeriön eritysiasiantuntija Jussi Kauppila.

Pienten taloyhtiöiden hankittava lisää jäteastioita

Käytännössä se tarkoittaa lisää jäteastioita. Vähintään 5 huoneiston kiinteistöillä on jatkossa oltava omat jäteastiat paperille, metallille, lasille, muoville ja biojätteelle. Biojätteen keräys tulee pakolliseksi kaikille kiinteistöille koosta riippumatta yli 10 000 asukkaan taajamissa. Tekstiilijätteen ja vaarallisen jätteen keräys järjestetään aluekeräyspisteisssä, joiden määrä lisääntyy.

Jätehuoltoalan yritykset tyytymättömiä lakiesitykseen

– Iso osa asukkaista on tilannut vaikka muovijätteen keräyksen suoraan jätehuollon yrityksiltä ja tämä liiketoiminta siirrettäisiin kunnan hoidettavaksi. Kuljetusten siirtäminen kunnalle tarkoittaa sitä, että yrityksen toiminta muuttuu jätehuoltopalvelujen toimittamisesta pelkästään kunnan kuljetusten urakoinniksi. Aiemmissa muutostilanteissa lopputuloksena on ollut se, että alan yritysten lukumäärä vähenee ja palvelut jopa heikkenevät, perustelee Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP:n toimitusjohtaja Otto Lehtipuu.

"Kunnalla oltava jatkossa jämäkkä ote jätehuollosta"

Ympäristöministeriön mukaan kuntien vastuun lisääminen jätehuollossa on tarpeen.

– Kunnalla on oltava jatkossa jämäkkä ote asumisessa syntyvän jätteen jätehuollossa ja sen kehittämisessä. Kuljetusten kaksoisjärjestelmä, joka nyt on, ei tue tätä tavoitetta, koska se hajauttaa kunnan jätehuoltoa ja monimutkaistaa sääntelyä. Kunnan kuljetusjärjestelmää koskeva päätöksenteko on lisäksi aiheuttanut aika paljon ja aika pitkiä oikeusriitoja ja niihin meillä ei ole enää varaa, linjaa Kauppila.