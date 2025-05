Norjassa poikkeuksellinen vyyhti – kaikkien kahdeksan testatun urheilijan näytteissä dopingjäämiä

Norjassa kohistaan poikkeuksellisesta dopingtapauksesta. Naisten jalkapallon pääsarjaottelun jälkeen kaikilla testatulla kahdeksalla pelaajalla havaittiin jäämiä samasta dopingaineesta, Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoo.

Norjan antidopingtoimisto testasi 22. huhtikuuta kahdeksan pelaajaa LSK:n ja Vålerengan välisen jalkapallon naisten pääsarjaottelun jälkeen. Testattuina oli kummankin joukkueen pelaajia, ja kaikissa näytteissä havaittiin jäämiä samasta dopingaineesta, DMBA-piristeestä.

– Yhdessä näytteessä, joka otettiin Vålerengasta pelaajalta, mitattiin arvoja, jotka ylittivät mahdollisen dopingrikkomuksen rajan, seurat kirjoittivat.

Uusintatestaus toteutettiin reilu kuukausi myöhemmin, 24. toukokuuta. Uusintatestissä yhdelläkään pelaajalla ei havaittu jäämiä samasta aineesta.

Vålerengan seurajohtaja Harriet Rudd kommentoi vyyhtiä NRK:lle ymmyrkäisenä.

– Tämä on poikkeuksellinen tapaus kaikkien niiden lääketieteen ammattilaisten mukaan, joiden kanssa olemme puhuneet, hän sanoi ja piti tärkeänä, että asia tuodaan esiin.

Norjan jalkapalloliiton viestintäpäällikkö Ragnhild Ask Connell luonnehti, että "kyseessä on erityinen tapaus, jota on nyt tutkittava lisää".

– Siirrämme asian seurojen käsiteltäväksi, hän sanoi.

Norjan antidopingtoimisto ei halunnut kommentoida tapausta.

Yhtäkään pelaajaa ei ole asetettu pelikieltoon.