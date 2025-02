Ylivoimainen Jasmi Joensuu itsevarmana: "Helpon tuntuista"

Vantaan SM-sprintin ylivoimainen vauhti vahvisti Jasmi Joensuun nousukunnon kohti Trondheimin kisoja.

Maailmancupin sprintticupia johtava Jasmi Joensuu imi lauantaina Vantaalla itseensä energiaa. Joensuu tervehti tuttuja, rupatteli toimitsijoiden kanssa, nautti yleisön kannustuksesta ja kisatunnelmasta. Mukavan leppoisan päivän hän kruunasi ylivoimaisella sprintin Suomen mestaruudella.

Joensuu voitti kilpailun lähes loppusuoran erolla parhaisiin vastustajiin.

– On tärkeää, että on tällaisiakin kisoja, Joensuu totesi iloisesti hymyillen ennen palkintojenjakoa.

– Tätä tehdään itseä varten. On silti kiva nähdä, kun ihmiset tulevat katsomaan kisoja ja nauttivat tästä meidän tekemisestä. Se on tosi mukavaa.

Kilpailu oli Vantaan Hiihtoseuraa edustavalle Joensuulle erityinen myös sen takia, että paikalla oli sukulaisia, tuttavia, yhteistyökumppaneita ja junnutiimiläisiä. Kaikille heille Joensuu sai esitellä hiihtokuntoaan, joka on tällä hetkellä kauden ja uran paras.

– Hiihto tuli helpolla eikä tuntunut pahalta. Olen nyt paremmassa kunnossa kuin aiemmin tällä kaudella, Joensuu arvioi tilannettaan, kun Trondheimin MM-kisoihin on kaksi ja puoli viikkoa.

Pitää uskaltaa kilpailla

Joensuu on kilpaillut alkukauden uutterasti. Pahoja merkkejä uupumuksesta ei ole näkynyt, mutta hänen kilpailutahtiaan on arvosteltu siitä huolimatta. Kilpailuohjelma on kuitenkin perusteellisesti harkittu.

– Teen tätä ammatikseni. Pitää pystyä kisaamaan silloin, kun on kisakausi, Joensuu selitti ohjelmaa.

– Ja pitää kilpailla paljon, jos haluaa menestyä maailmancupissa.

Joensuu päätavoite on Trondheimissa, mutta maailmancupin kisojen pitäisi tukea myös MM-suoritusta.

– Pitää uskaltaa kilpailla, sillä yksittäiset kisat ovat myös tosi hyviä ja tärkeitä harjoituksia, Joensuu jatkoi aiheesta.

Kisojen välissä Joensuu ei juuri tee tehoharjoituksia. Maailmancupin kisojen välissä hän keskittyy peruskunnon ylläpitoon ja saliharjoitteluun. Palautumista hän seuraa monin tavoin.

– Myös jokainen kisa kertoo, missä palautumisen kanssa mennään, Joensuu korosti.

Falunissa kaksi vetoa

SM-sprintin harjoituksellinen idea oli hiihtää karsinta ja finaali kovaa. Erävaiheen ensimmäiset osat Joensuu otti rauhallisemmin. Ennen MM-kisoja hänellä on jäljellä vielä ensi viikon maailmancupit Ruotsin Falunissa. Ne palvelevat samalla tärkeimpinä jäljellä olevina harjoituksina ennen kauden päätavoitetta.

– Isossa kuvassa työt MM-kisoja varten on nyt tehty, mutta Falunissa on kaksi tärkeää kisaa, joissa haluan hiihtää kovaa.

Sprintissä Joensuu on vahvasti kiinni sprintticupin voitossa. Jokainen onnistuminen myös vahvistaa luottoa taktiseen osaamiseen. Falunissa tärkeintä on kuitenkin tunne hiihdosta.

Huippukunnon ajoitus on onnistunut, jos parhaan vauhdin tuottaminen tuntuu yhä helpommalta kauden päätavoitteen lähestyessä. Eli Joensuu kaipaa Falunista samanlaisia tunteita, joista hän pääsi nauttimaan Vantaan SM-laduilla.

– Tärkeintä on tunne ja se, miten hiihto lähtee. Nyt hiihto on helpon tuntuista. Ei tarvitse tehdä hirveästi sen eteen, Joensuu kuvaili huippuvireen tunnetta kehossa.

Joensuun päämatkat Trondheimissa ovat näillä näkymin sprintti ja pariviesti.