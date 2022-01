Jasmi Joensuu vältti parin vuoden takaisen "kuoleman" – Jasmin Kähärän usean päivän kestänyt harmitus on ohi

Tällä kaudella kaksi kertaa maailmancupin henkilökohtaisten sprinttien välieriin edennyt hiihtäjä on aikataulussa Pekingin olympialaisia ajatellen.

– Tämä oli hyvä veto. Viitonen on kiva matka, kun se pitää pystyä hiihtämään kovaa. Halusin kokeilla kovaa alkuvauhtia. Aloitin vähän liian kovaa. Kisa pysyi kuitenkin hanskassa.

– Pari vuotta sitten kuolin täällä täysin. Tämä on kova latu, ja koko ajan pitää pystyä tekemään työtä, Joensuu jutteli.

Valmistautumiskuplassa äidin ja isän luona

– Koin, että on turvallisinta, etten lähde korkealle. Korkealla ehtii olla 12 päivää Kiinassa ennen ensimmäistä kisaa. Täällä on hyvät kelit, joten pystyn tekemään hyviä treenejä. Mikä parasta, täällä on kaksi hyvää kisaa, keskiviikon viestiinkin osallistuva Joensuu sanoi.