Ylivertainen Kylian Mbappe! Real Madrid -luotsilta kutkuttava vertaus Cristiano Ronaldoon

Real Madridin päävalmentaja Carlo Ancelotti uskoo joukkueensa supertähden Kylian Mbappen yltävän tulevaisuudessa Cristiano Ronaldon tasolle.

26-vuotias Mbappe oli keskiviikkoiltana ilmiliekeissä, kun hän iski Mestarien liigassa hattutempun Manchester Cityn verkkoon. Real Madrid löi Cityn toisessa osaottelussa maalein 3–1 ja eteni jatkoon yhteismaalein 5–3.

Ensimmäistä kauttaan Real Madridissa pelaavan Mbappen alku kuninkaallisissa valkopaidoissa oli tahmea, mutta viime viikkoina ranskalaistaituri on löytänyt taas erinomaisen vireen.

Mbappe on tehnyt nyt 11 viime ottelussaan yhteensä 14 täysosumaa. La Ligassa maaleja on kasassa nyt 17 ja Mestarien liigassa seitsemän.

Huimat otteet saivat Real-luotsi Carlo Ancelottin vertaamaan Mbappea jo seuralegenda Cristiano Ronaldoon, joka mätti Realin paidassa hurjat 451 maalia.

– Hänellä on taitoa ja laatua yltää Ronaldon lukemiin, mutta hänen on tehtävä töitä, koska Cristiano nosti riman todella korkealle. Hän on innostunut siitä, että hän pelaa täällä. Hän voi yltää Cristianon tasolle, Ancelotti sanoo Reutersin mukaan.

Vaikka Mbappe on ollut viime ajat huippuiskussa, antaa Ancelotti kiitosta koko joukkueelle.

– Kaikki odottivat häneltä tätä hattutemppua ja vihdoin se tuli. Mutta Mbappe ei ole ainoa. Meillä on monia pelaajia, jotka voivat tehdä eron kentällä. Ja he tekevät eron heidän yhteispelillään ennen yksilösuorituksia, mikä on merkittävää, Ancelotti kehuu.

Mbappe nousi hattutemppunsa myötä Mestarien liigan maalipörssissä jaetulle viidennelle sijalle. Viime kaudella Mbappe jakoi Mestarien liigan maalipörssin voiton Bayern Münchenin Harry Kanen kanssa.

Henkilökohtaisista onnistumista huolimatta Mbappen tähtäin on asetettu tiukasti muihin tavoitteisiin.

– Olin Mestarien liigan maalikuningas viime kaudella, mutta voitinko mestaruuden? En. En välitä maalipörssin ykkössijasta, olen tehnyt urallani monta maalia. Jos teen 50 maalia, se on hienoa, mutta haluan vain voittaa mestaruuksia, Mbappe sanoo.