Kylian Mbappé räväytti – upealla osumalla tasoihin Cristiano Ronaldon kanssa

Kylian Mbappé saavutti Cristiano Ronaldon debyyttikauden maalimäärän Real Madridissa varmistettuaan joukkueelleen arvokkaan voiton Leganesista kauden 33. osumallaan.

Mbappé, 26, maalasi kahdesti Leganesia vastaan, kun Madrid voitti lauantai-iltana 3–2. Los Blancos pysyy Espanjan La Ligassa toisena, mutta on nyt tasapisteissä ottelun vähemmän pelanneen Barcelonan kanssa.

Ronaldo teki ensimmäisellä kaudellaan Real Madridissa 33 maalia sen jälkeen, kun hän oli siirtynyt Santiago Bernabéulle Manchester Unitedista kesällä 2009. Mbappé on jo tasoissa tuon maalimäärän kanssa, vaikka kautta on vielä tuntuvasti jäljellä.

Kylian Mbappé kohtasi idolinsa Cristiano Ronaldon vuonna 2018.

– Se tuntuu todella erityiseltä, Mbappé kommentoi saavutusta voiton jälkeen.

– Tärkeintä on se, mitä teet joukkueen kanssa, mutta saman maalimäärän saavuttaminen kuin Cristiano on aina hyvä asia. Tiedämme, mitä hän merkitsee Real Madridille ja minulle. Hän antaa minulle paljon neuvoja, hän on tehnyt paljon maaleja, mutta meidän on voitettava titteleitä täällä.

Entisellä PSG-tähdellä on kuitenkin vielä matkaa Ronaldon maalirikkaimpaan kauteen. Portugalin maajoukkuetähti teki Real Madridille kaudella 2014-15 peräti 61 maalia kaikki kilpailut mukaan lukien.

Mbappé on kuitenkin nyt vain neljän maalin päässä Ivan Zamoranon asettamasta seuraennätyksestä. Zamorano vastasi Real Madridin historian maalirikkaimmasta debyyttikaudesta, kun hän osui joukkueelle peräti 37 kertaa kaudella 1992-93.

Mbappé voi ottaa askeleen lähemmäs historiallista saavutusta, kun Madrid kohtaa Real Sociedadin Copa del Reyn puolivälierien toisessa osaottelussa tiistaina. Carlo Ancelottin joukkue voitti ensimmäisen osaottelun vieraissa 1–0.