Yliopistot korjaavat virheellisesti myönnettyjä opiskelupaikkoja

Virhe koski useissa yliopistoissa vain yksittäisiä paikkoja

Tehty ja julkaistu todistusvalintapäätös korjataan hakukohteissa, joissa todistusvalinta on varattu ainoastaan ensikertalaisille. Unifin mukaan virheellisesti valitun hakijan asemaa ei voida pitää tässä tilanteessa kohtuuttomana, koska ei-ensikertalaisella hakijalla ei ole oikeutta odottaa, että häntä käsitellään ensikertalaisena.

Hakukohteissa, joissa todistusvalinta on tarkoitettu sekä ensikertalaisille että ei-ensikertalaisille ja todistusvalintapäätös on tehty ja julkaistu, päätöksen korjaamista tarkastellaan tapauskohtaisesti.

Virheellisesti tehdyissä mutta vielä julkaisemattomissa päätöksissä oleva virhe korjataan, jotta se vastaa hakijoiden todellista ensikertalaisuusstatusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön päättämä todistusvalinnan julkaisemisen viimeinen määräpäivä on maanantaina.

Björnin mukaan usea yliopisto on ilmoittanut, että virhe on koskenut niitä vain yksittäisissä paikoissa. Isoin määrä virheellisiä opiskelupaikkoja on ollut Björnin mukaan Tampereen yliopistolla.