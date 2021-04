Ylilääkärin ehdotus: Liikuntapaikat pitäisi avata rokotetuille – 75-vuotias Taisto: Lähtisin heti kuntosalille

Lähtisin heti kuntosalille

Yli 70-vuotiailla on takanaan pitkä koronavuosi tiukkojen rajoituksien kanssa. Nyt heistä on rokotettu reilut 70 prosenttia. Kaikkiaan yli miljoona suomalaisista on saanut rokotteen. Vainio on saanut koronarokotteen kolmisen viikkoa sitten. Mikäli kuntosalit avattaisiin, hän lähtisi sinne heti. Päättäjille hänellä on selkeä toive.