Ylilääkäri: Edessä kamala tautisyksy – vuosia poissa ollut infektio palaa voimalla

Hinkuyskä aiheuttaa yhden pahimmista infektioista. Tapauksia on ollut aiemmista vuosista poiketen jo keväällä. Tauti on vaarallinen vain pienille vauvoille ja raskaana oleville, mutta muiden oire on viikkokausia kestävä yskä.



– Kun sitä ei ole viime vuosina ollut, isompi osa väestöstä on sille alttiina eli hinkuyskä saattaa olla voimakaskin epidemia tämän syksyn aikana, sanoo infektioylilääkäri Asko Järvinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä.