Kuntavero nousee ensi vuonna yli 200 kunnassa

Yhteensä 88 kuntaa nostaa verojaan enemmän kuin pyöristyksen verran. Suurin osa isompia korotuksia tekevistä kunnista on pieniä, mutta joukossa on myös suurempia kaupunkeja kuten Jyväskylä ja Kouvola. Jyväskylässä korotus on 0,64 prosenttiyksikköä, Kouvolassa 0,29.