Yli puolet kunnista on yhdistänyt varhaiskasvatusryhmiä koronakriisin vuoksi – henkilökunnan jaksaminen huolestuttaa

Tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa on mukana neljäsosa kuntien varhaiskasvatukseen normaalisti osallistuvista lapsista.Vaihtelu eri maakuntien välillä on suurta. Yleisintä esiopetusryhmien yhdistäminen on ollut Päijät-Hämeessä ja vähäisintä Kainuussa.