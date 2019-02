Yli nyrkinkokoinen kasvain munasarjoissa säikäytti Heidi Foxellin: "Ajatus uudesta leikkauksesta ahdistaa"

Harva ihminen on joutunut kokemaan yhtä kovia, kuin seitsemän vuotta sitten ammuskelussa loukkaantunut Foxell.

Naisen leikkaamista vaikeuttavat hänelle tehdyt aiemmat leikkaukset, joita on kertynyt jo yli 60. Näistä suurin osa on tehty Foxellin alavatsaan – siis samaan paikkaan, mistä kasvain pitäisi tälläkin kertaa poistaa.

Ajatus leikkauksesta ahdistaa

Foxellin seuraava kontrollikäynti on parin kuukauden kuluttua ja tarkoitus on silloin päättää, miten tilanteessa edetään. Kipuja on kuitenkin ollut.