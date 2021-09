Kun syöpä laittaa elämän uusiksi: Dianan "yleiset vaivat" paljastuivat ärhäkäksi painajaiseksi – "Mielessä on, että jossain tuolla se muhii"

– Luulin, että minulla on hirveästä stressistä muodostunut peräpukamia. Onneksi ne alkoivat vuotamaan verta – siinä kohdassa oli pakko miettiä, mikä tässä on hätänä, Sillfors kertoo.

"Jossain tuolla se muhii"

Ohjelma on katsottavissa myös mtv-palvelussa ja MTV Uutiset Livessä .

Nyt hän on tuonut tarinansa jälleen esille tänään käynnistyvän Roosa nauha -keräyksen tiimoilta. Keräyksen tuotoilla tuetaan syöpien tutkimusta.

Kaikki meni lopulta hyvin, ja viimeisimmästä toimenpiteestä on nyt neljä vuotta aikaa. Varuillaan olosta ei ole kuitenkaan päässyt eroon.

– Koko ajan on mielessä, että jossain tuolla se muhii.

Edessä on nyt jopa pelottavaltakin tuntuva, viimeinen kontrollikäynti.

Sitä on kuitenkin joutunut vartomaan tavallista pidempään: Sillfors varasi ajan käynnille tammikuussa ja odotus jatkuu yhä.

Diagnosointien määrät laskeneet

Odotukselle on syynsä. Koronapandemia on aiheuttanut hoitovelkaa ja on näkynyt paitsi syöpien hoidoissa, myös niiden diagnosoinneissa.