Yli 80 miljoonaa maksanut kauppakeskus avattiin Tallinnassa – kilpailu shoppaajien euroista kiihtyy

Kauppakeskuksia nousee kaupunkiin nyt sellaisella vauhdilla, että se herättää kysymyksen: mistä niille kaikille riittää asiakkaita? Virossa on jo tällä hetkellä asukaslukuun suhteutettuna Euroopan kolmanneksi eniten ostoskeskusneliöitä.

– Me kaikki tiedämme, että nettikauppa on kasvussa. Uusi asiakas tulee käymään kauppakeskuksissa silloin, kun se häntä miellyttää, uuden kauppakeskuksen toimitusjohtaja Allan Remmelkoor sanoo.

– Sanoisin, että siitä syystä niillä kauppakeskuksilla, jotka on suunniteltu 15-20 vuotta sitten, on vaikeuksia vastata odotuksiin, joita uusilla sukupolvilla on.