Yli 400 000 palkansaajan työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut käynnistyivät – ”Alkanut kierros on ratkaisevin ikinä”

Opettajien, hoitajien, lääkäreiden ja muiden kunta-alan työntekijöiden palkkatoiveita ei vielä numeroina kerrota, mutta yhtälöstä on tulossa jälleen kerran vaikea.

– On esitetty suuria palkankorotuksia, mutta samalla meidän tulisi pystyä turvaamaan elintärkeät palvelut kuntalaisille. Kuntien työntekijät ovat tehneet tärkeää työtä koronan torjunnan etulinjassa, mutta palkkaratkaisu on asetettava niihin raameihin, mihin julkisella taloudella ja veronmaksajilla on varaa, Kuntatyönantajien toimitusjohtaja Markku Jalonen sanoo.