Yli 30 tunnin uimareissu! Uimaseura ui juhlavuoden kunniaksi Virroilta Tampereelle – idea uskomattomasta tempauksesta syntyi saunan lauteilla

Matkaan lähdettiin perjantaina aamuvarhaisella ja perille on tarkoitus päästä lauantaina kello 13. Haasteita matkan varrella aiheuttavat yöllä pimeys ja päivällä auringon porotus.

– Äärimmäisen mukavasti on mennyt, eikä ole sattunut haavereita. Varjopaikat alkavat olla nyt kysyttyjä, koska täällä on todella kuuma.

Matkaan 20 uimarin joukko lähti yöllä kello 2.35. Perillä Tampereen Särkänniemen luona on tarkoitus olla lauantaina kello 13.

Uimareille on varattu kuuden tunnin lepotauot uintien välissä. Kuva: Heini Luotola

Uimareille on varattu kuuden tunnin lepotauot uintien välissä. Kuva: Heini Luotola

Idea saunan lauteilta



Yli 30 tuntia kestävä viestiuintitempaus on osa uintiseuran 100-vuotisjuhlaa. Ensimmäistä kertaa ei uintiseura kuitenkaan Näsijärveä valloita.

– Kuten kaikki hyvät ideat, myös tämä syntyi saunan lauteilla ja itse asiassa jo vuonna 1979, kun seura täytti 60 vuotta ja haluttiin nostaa toimintaa uudelle tasolle ja luoda uudenlaista virikettä seuralaisille. Siitä asti aina kymmenen vuoden välein on uitu tätä väliä, kertoo Poutanen.

– Huono keli ja aallokko ovat tällaisessa tempauksessa suurimmat uhat, ja niistä ei nyt ole ongelmaa. Tällä hetkellä järvi on aivan tyyni.

Veden lämpötila on Poutasen mukaan päivällä noin 24 astetta, ja yölläkin se pysyi 22 asteessa.

– Jännitti kyllä hypätä suviyöhön painamaan, on tämä sen verran erilaista touhua allasuimarille. Ei näin läheistä tuttavuutta ole minkään järven kanssa ennen tehnyt. Kymmenen minuutin jälkeen alkoi uinti kuitenkin sujua kuin rasvattu.

Tavallisesti selkäuinnissa kilpaileva Yritys ui järvellä vapaauintia. Tärkeää on ottaa riittävän kevyesti, jos uhkaa alkaa väsyttää tai krampata.

Muistutus puhtaiden vesien tärkeydestä



Uintiseuran juhlavuoden aikana on tarkoitus lisätä tietoisuutta uintiharrastuksesta ja kerätä samalla myös rahaa vähävaraisten perheiden urheiluun ja järjestää myös uimakoulutoimintaa.

Ryhmä on haastattelun aikaan aikataulusta noin 10 minuuttia jäljessä, mutta Poutasen mukaan aikatauluun päästään takaisin jossain vaiheessa.

Ryhmä on haastattelun aikaan aikataulusta noin 10 minuuttia jäljessä, mutta Poutasen mukaan aikatauluun päästään takaisin jossain vaiheessa.

– On maailman mittakaavassa ajateltuna poikkeuksellista, että oman kotikaupunkinsa rannoille voi rantautua. Toivomme, että näin on jatkossakin. Tätä voi edistää itse siten, että huolehtii omat roskansa roskakoreihin. Olemme tällä matkalla erityisen tarkkoja siitä, ettei roskia kulkeudu veteen.

Ainutlaatuinen kokemus

Ennen kello 23:tä joukon pitäisi ehtiä Muroleen kanavalle Ruovedelle, jonne haastattelun aikaan on matkaa vielä noin 40 kilometriä.

– Jo nyt matkan varrella on laitureilla ollut ihmettelijöitä ja veneillä on tullut ihmisiä kyselemään, mistä on kyse, Yritys kertoo.