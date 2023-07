Yli 30 ihmistä on evakuoitu maanvyörymäalueelta Norjassa

Alueella on ollut rankkasateita ja useita niiden aiheuttamia maanvyörymiä, jotka ovat aiheuttaneet aineellisia tuhoja. Ainakin yhden rakennuksen kerrotaan kulkeutuneen maanvyörymän mukana mereen.

Norjan yleisradio NRK sanoo poliisin kertoneen, että kaksi ihmistä on loukkaantunut lievästi.

Läheisessä Eidsvågissa on niin ikään evakuoitu ihmisiä varotoimena, sillä sateiden vuoksi sielläkin pelätään maanvyörymiä. Kylän päätie on veden alla, samoin hautausmaa. Paikallisen hotellin kellariin on kertynyt puolitoista metriä vettä.