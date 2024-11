Yli 22 000 avointa rikosjuttua – Itä-Uudenmaan poliisin tilanne pahenee vuosi vuodelta: Yksi selkeä syy korostuu

Avoimena olevien rikosjuttujen määrä poliisissa on lisääntynyt viime vuosien aikana ja tilanne on ollut haastavin Itä-Uudellamaalla. Itä-Uudenmaan poliisilla on tällä hetkellä avoimena runsaat 22 000 rikosjuttua. Viime vuoden keväällä luku oli 19 000 ja nyt tilanne on entistä huonompi.