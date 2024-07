Yleisurheilussa uusi dopingroisto Kenian rinnalla – suomalaisjohtaja kertoo, mistä on kyse

Yleisurheilussa Venäjä on ollut valtiojohtoisen dopingin takia hyllytettynä pitkään kansainväliseltä kentältä. Sen lisäksi toinen iso ongelma on jo monta vuotta ollut Kenian järkyttävän suuret dopingrikkeiden määrät. Kenialaisia on viime vuosien aikana kärynnyt kielletyistä aineista kymmenittäin. Nyt Intia on noussut käryjen määrässä samalle tasolle. Tilastovertailu osoittaa, että molempien maiden pannassa olevien urheilijoiden listalla on yli 90 nimeä.

– Se on pantu merkille. Intiassa käryt tulevat periaatteessa pääsääntöisesti urheilijoilta, jotka ovat keskivertoa kansallista tasoa, joka Intiassa on huonompi kuin Suomessa, Pihlakoski selvittää.

Noin 1,4 miljardin väkiluvulla varustetusta Intiasta löytyy paljon kouluttamattomia urheilijoita, jotka yrittävät kielletyin keinoin löytää oikotietä onneen.

– En usko mihinkään valtiojohtoisuuteen, eikä ole mitään indikaatiota siihen. Maailman väkirikkaimmassa maassa kyse on siitä, että yritetään ryysyistä rikkauteen. Kouluttamattomia ihmisiä yritetään käyttää hyväksi, Pihlakoski sanoo.

– Se tuo paljon matalammalta tasolta käryjä, vaikka näyttää niitä tulevan kärkiurheilijoiden joukostakin.

Käryjä on tosiaan tapahtunut kansallisen tason lisäksi aivan huipullakin. Vain muutama päivä sitten vuoden 2023 MM-kisojen keihäänheiton kuudes D.P. Manu kärähti anabolisten steroidien käytöstä. Myös toinen kova keihäsmies, ennätyksekseen 86,23 heittänyt Shivpal Singh löytyy kärähtäneiden listalta. Keihäs onkin yksi lajeista, jossa Intia on niittänyt menestystä viime vuosina Neeraj Chopran johdolla.

– Chopraakin varmasti viikoittain tai vähintään kuukausittain testataan. En epäile hänen puhtauttaan tällä haavaa, Pihlakoski toteaa.

– Jos ajatellaan huippuporukkaa, ovat he meidän (WA) syynimme alla niin tiukasti, että he tietävät tekevänsä väärin, jos yrittävät doupata, ja jäävät erittäin suurella todennäköisyydellä kiinni.

Mädät omenat nypitään pois

Yleisurheilussa reilua kilpailua valvoo AIU eli Athletics Integrity Unit. Se on Kansainvälisen yleisurheiluliiton (WA) alla toimiva järjestö, joka perustettiin tehostamaan yleisurheilun puhtautta, vaikka olemassa oli jo Kansainvälinen antidopingjärjestö Wada.

– Yleisurheilu on ihan ykkönen toimissaan. Ei riitä se, mitä Wada tekee ja vaatii, vaan meillä on vielä parempi syyni ja asiantuntemus. Tunnetaan laji ja laji-ihmiset, ja se tutkimus toimii ehkä sen takia paremmin kuin esimerkiksi Wadassa, joka on kaikelle urheilulle yhteinen. Siellä ei olla ihan niin syvällisesti yhden lajin osaajia, Pihlakoski perustelee.

AIU on jakanut maat A-, B-, ja C-kategorioihin. Intia on A- ja B-kategorioiden välimaastossa.

– Siellä taistellaan meidän saaman tiedon mukaan dopingia vastaan vahvasti. Ainakin näyttää, että Intiassa tehdään tosissaan töitä puhtaan antidopingtyön eteen, Pihlakoski kertoo.

Antidopingtyöhön kuuluu testauksen lisäksi erityisesti, että epäpuhtaat toimijat, niin sanotut master mindit, saadaan kitkettyä pois.

– AIU:n yksi tärkeimmistä tehtävistä on hakea niin sanottuja master mindeja. Yritetään nyppiä pois mätiä omenia, jotka pyörittävät tätä (epärehellistä) hommaa. Kaikenlaisia managereita ja lääkäreitä onkin saatu karsittua pois, vaikka se ei välttämättä näykään luvuissa, Pihlakoski sanoo iloiten.

– Ne master mindit kun saadaan pois ja kulttuuria parannettua koulutuksen kautta, se parantaa tilannetta. Olen sinänsä hyvin tyytyväinen siihen, missä mennään. Suomalaisena urheilujohtajana suurin tavoite on varmistaa, että kaikki lähtevät samalta viivalta.

Keniassa tilanne vihdoin parantumassa

Intian kanssa dopingtilastojen kärjessä oleva Kenia on keikkunut listan kärjessä monta vuotta.

– Kenia on todennäköisesti kaikista testatuin maa maailmassa. Se perustuu kahteen asiaan, ja se on erityisen syynin alla WA:n puolelta. Ollaan tehty katujuoksutapahtumien kanssa diili, eli kaikissa niissä on velvoitettu tapahtumajärjestäjää tekemään testejä. Ne ovat juuri niitä paikkoja, jossa kenialaiset käyvät kiertämässä, ja sieltä käryjä on tullut paljon, Pihlakoski avaa.

Vaikka Kenian tilanne on ollut pitkään jopa katastrofaalinen, on se Pihlakosken mukaan kuitenkin paranemassa.

– Pohjakosketus on saavutettu, mutta käryjä tulee varmasti jatkossakin, Pihlakoski sanoo kestävyysmahdin tilanteesta.

– Keniahan on ottanut sen tosissaan, kun uhattiin heitä, että laitetaan koko maa pannaan Venäjän tavoin. Valtio reagoi siten, että kolminkertaisti antidopingvarat 2,5:stä 7,5 miljoonaan dollariin. Sen lisäksi se linjasi, että dopingiin syyllistyminen on rikos. Siellä on kovat piipussa.

Intialla ja Kenialla on epärehellisen urheilun suhteen paljon yhtäläisyyksiä.

– Maissa, joissa on paljon väkeä ja koulutustaso matala, ja siellä kuvitellaan, että päästään oikotietä onneen urheilun kautta.

Huolestuttaako Intian tilanne?