Yleisurheilun mitalisuosikin kausi ohi - ammentaa uskoa Kobe Bryantin sanoista

– Elämä ei aina mene kuin on suunnitellut ja joskus on rohkeutta hyväksyä se ja jatkaa eteenpäin. Niin minä teen, hän tuumaa.

Sreeshankar on ammentanut edesmenneen koripallosuuruuden Kobe Bryantin Mamba Mentality -kirjasta voimaa.

– Hyvä uutinen on se, että minulla on paljon annettavaa. Tulen pääsemään tästä yli, koska siitä Mamba-mentaliteetissa on kyse.