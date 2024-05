Poliisi aloitti sisäisen selvityksen Vornasesta – näissä tapauksissa poliisi voi menettää virkansa

Tutkinnanjohtaja Jukka Larkio kertoi maanantaina STT:lle, että poliisi on takavarikoinut perjantain ampumisessa käytetyn aseen.

Itä-Suomen poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Seppo Korhonen vahvistaa, että Vornasesta on käynnissä selvitys.

Voiko Vornanen saada potkut?

Poliisi voidaan irtisanoa virastaan, jos sille on erityisen painavat, hänestä itsestään johtuvat syyt.

Jos poliisi on syyllistynyt rikokseen, arvioidaan sen laatua ja vakavuutta. Myös sillä on merkitystä, kuinka korkealla arvoasteikossa kyseinen poliisi on.