Venäjä kiisti USA:n väitteet kemiallisten aseiden käytöstä Ukrainassa

Venäjä kiisti torstaina odotetusti Yhdysvaltojen väitteet siitä, että se olisi käyttänyt kemiallisia aseita Ukrainan sodassa. Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan väitteet ovat "täysin perusteettomia ja toteen näyttämättömiä, kuten aina".



Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan Venäjä on käyttänyt ukrainalaisjoukkoja vastaan kloropikriiniä. Ensimmäisessä maailmansodassa kemiallisena aseena käytettyä kloropikriiniä käytetään nykyisin maataloudessa muun muassa hyönteismyrkkynä.



Peskovin mukaan Venäjä on täysin sitoutunut noudattamaan kemiallisten aseiden kieltosopimusta (CWC).



Venäjän puolustusministeriö kertoi torstaina venäläisjoukkojen vallanneen jälleen uuden kylän Avdijivkan luoteispuolella, missä venäläiset ovat muutenkin viime päivinä edenneet.



Ukrainan mukaan sen joukot olivat jo viikonloppuna vetäytyneet Berdytshin kylästä.



Ukrainan joukot ovat vaikeuksissa itärintamalla, sillä niillä on liian vähän sekä ammuksia että sotilaita.