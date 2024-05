Vornanen saattaa jatkaa kansanedustajana vielä vuosia – tässä syy

Hämäläinen huomauttaa, ettei eduskunta voi erottaa Vornasta ennen kuin tapaus on käsitelty oikeudessa.

– Tässä on vuoden parin mittainen oikeusprosessi edessä. Se menee käräjäoikeuteen, ehkä hovioikeuteen ja vasta sen jälkeen eduskunta pystyy arvioimaan, mikä Vornasen mahdollisuus jatkaa kansanedustajana on. Siihen asti hän on kansanedustajana.