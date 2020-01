"Yleensä vaan osun paikalle" – Patrick Wikblad kuvaa onnettomuuspaikkoja harrastuksena: MTV Uutiset palasi paikkaan, joka on syöpynyt paljon nähneen miehen mieleen

Näin kertoo 45-vuotias pysäköinninvalvoja Patrick Wikblad, joka on kuvannut onnettomuuspaikkoja uutismedioille jo yli kymmenen vuoden ajan.

Wikbladille kuvaaminen on ennen kaikkea harrastus.

Hän katsoo olevansa suhteellisen taitava valokuvaaja ja hänelle on myös selkeää, minkälaisesta materiaalista niin uutismediat kuin lukijatkin ovat kiinnostuneita.

Parhaimpina vuosina Wikblad on laittanut eteenpäin yli sata erilaista uutiskuvaa. Esimerkiksi MTV Uutisiin Wikblad on lähettänyt lukuisia kuvia mitä erinäisimmiltä onnettomuuspaikoilta.

– Mulla on tavaraa mukana, millä saa kuvan nopeasti mediaan. Se riittää mulle, mä en jää sen jälkeen katsomaan. Mun työ on tavallaan sitten tehty.

"Jos sanotaan selkeästi, että ei saa tulla, niin silloin ei mennä"

– Mä kuvaan selkeästi medialle, mutta sitten on nuorempia kuvaajia, jotka kuvaa esimerkiksi paljon omiin somekanaviin. Nuoret ei ehkä ymmärrä, että siinä on kyseessä ihan oikea onnettomuustilanne. Pitää pystyä kunnioittamaan palo- ja pelastustoimea.

– Auto on materiaalia, palanut talo on materiaalia, uhria mä en koskaan kuvaa. Jos mä oon ensimmäisenä paikalla, niin silloin ensisijainen tehtävä on myös luonnollisesti auttaa, varoittaa ja estää lisäonnettomuuksien syntyminen. Silloin ei valokuvata.