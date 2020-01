Supertähti Britney Spears julkaisi helsinkiläisen Tanelin kuvan – nyt mies kertoo, miltä huomio tuntuu alkushokin jälkeen

"Olisi ollut kohtuullista jakaa kuvaajan tiedot"

Lahtisella ei ole varmaa tietoa siitä, mistä Britney Spears on kuvan Instagramiinsa bongannut.

Lahtinen on saanut valtavan kasan viestejä

– Toisaalta Suomen päässä ihmiset ovat heränneet juuri siihen, että krediittejä ei ollut annettu ja samalla se on herättänyt keskustelua siitä, että taiteilijoita pitäisi muistaa, kun heidän tuotoksiaan jaetaan eteenpäin. Sitä kautta minulle on tullut valtava kasa yksityisviestejä. Tämä on ollut positiivinen yllätys.