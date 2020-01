Kun onnettomuus tapahtuu, lähtevät arkaluontoiset kuvat leviämään nopeasti somessa – poliisi huolissaan eettisyyden tajusta: "Pidän sitä hyvin kyseenalaisena toimintana"

– Ihmiset kuvaavat kännyköillään kaikkea, mitä ympärillä tapahtuu. Onhan siinä positiivistakin, nimittäin rikostutkinnassa ihmisten kuvaamia videopätkiä tai ottamia kuvia on paljon käytetty tutkinnan apuna ja niistä on ollut myös hyötyä, Lehtinen kertoo.

"Eettisestä näkökulmasta hyvin kyseenalaista toimintaa"

Vaikka yleisellä paikalla kuvaaminen on lähtökohtaisesti tärkeä perusoikeus, liittyy kuvaamiseen kuitenkin paljon myös eettisiä kysymyksiä.

– Uskon, että valtaosa ihmisistä ei halua, että heidän läheisistään on tällaisia arkaluonteisia kuvia liikenteessä. Uskon, että kuvaajat kokisivat myös itse samoin, jos he ajattelisivat asiaa tarkemmin.

– Kuvaaminen jossain tilanteessa voisi tulla rikoksena kyseeseen yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisenä, mutta pääasiassa kyse on siitä, että millainen etiikka meillä suomalaisilla on tällaisen asian suhteen.

Lehtisen mukaan on myös eri asia kuvata tilannetta viranomaisille kuin sosiaaliseen mediaan.

– On eri asia kuvata ja antaa materiaali viranomaisen käyttöön, kuin sensaatiohakuisessa tarkoituksessa levittää kuvia sosiaalisessa mediassa. Itse pidän sitä omasta eettisestä näkökulmastani hyvin kyseenalaisena toimintana.

Turmapaikalla kamera ei ole prioriteettilistan kärkipäässä

Lehtinen haluaa myös muistuttaa, että jos silminnäkijä sattuu esimerkiksi onnettomuuspaikalle ensimmäisten joukossa, on kamera laitettava syrjään ja estettävä lisävahingot, varoitettava muita ja hälytettävä apua.

– Jos paikalla on jo viranomaisia, ohjeistan esimerkiksi kolaritilanteessa kanssa-autoilijoita jatkamaan rauhallisesti. Ei tarvitse jäädä katsomaan onnettomuuspaikkaa eikä jäädä kuvaamaan. Silloin herkästi käy niin, että tulee lisää onnettomuuksia turmapaikalla.

– Tunnen useita tapauksia, joissa toisella puolella tietä on ollut onnettomuus ja kun sitä on katsottu ja ihmeteltu, on tullut lisää kolareita.