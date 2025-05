Yle: Merja Ylä-Anttila kommentoi Lulu Ranteen puheita: "Valintani ei ollut poliittinen"

Ylen toimitusjohtajan tehtävistä eläkkeelle jäävä Merja Ylä-Anttila on kommentoinut liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) puheita Ylen haastattelussa.

Ranne kertoi aiemmin MTV:n haastattelussa toivovansa, että Ylen seuraavalla toimitusjohtajalla ei olisi poliittista tai journalistista taustaa. Ranne kommentoi asiaa MTV:n Uutisextrassa.

Ylä-Anttila jää eläkkeelle tämän vuoden aikana. Hän huomauttaa Ylen haastattelussa, että hänen valintansa ei ollut mitenkään poliittinen.

Ylä-Anttilalla on takanaan yli 40 vuoden ura media-alalla.

– Mielestäni se ei ole sen huonompi tausta kuin mikään muukaan. Mediasta on hyvä osata.

Ranne kertoi MTV:lle pitävänsä toimitusjohtajan vaihtumista "terveenä" tilanteessa, jossa Yle-lakia ollaan muuttamassa, ja Ylessä on tapahtunut isoja henkilöstömuutoksia. Yle toteuttaa parhaillaan säästöohjelmaa, jonka seuraksena työntekijöitä on irtisanottu, ja johtoryhmässä on tehty muutoksia.

Ranteen mielestä Ylä-Anttila osoitti pelisilmää, kun hän päätti jäädä nyt eläkkeelle. Ylä-Anttila täyttää parin viikon kuluttua 65 vuotta.

– Hyvä hetki vaihtaa kapulaa, Ylä-Anttila kommentoi eläkkeelle jäämisensä ajankohtaa.

Ylä-Anttilan mukaan Ylen talous näyttää vakaalta lähivuosien osalta, vaikka muutosneuvottelut ovatkin vielä osittain kesken.

9:50 MTV:n Uutisextran vieraana liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne.