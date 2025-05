Lulu Ranne MTV:lle: Hallituksella edessä jättimäinen päätös – raideleveyden muuttamisesta linjattava jo tällä kaudella

Hallituksen on linjattava eurooppalaiseen raideleveyteen siirtymisestä, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne.

Hallituksen on tehtävä vielä tällä kaudella päätös siitä, milloin Suomi siirtyy kokonaan eurooppalaiseen raideleveyteen. Näin sanoo liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) MTV:n Uutisextrassa.

– Meidän on tehtävä päätös tämän hallituskauden aikana. Se sisältää paitsi ison näkemyksen, myös suunnittelun.

Eli päätös siitä, että jossain vaiheessa siirrytään eurooppalaiseen raideleveyteen?

– Kyllä. Meillä ei ole tässä itse asiassa vaihtoehtoja. Vaihtoehto on ainoastaan se, että itse valitsemme, missä aikataulussa ja millä tavalla tämä toteutetaan.

EU vaatii selvittämään eurooppalaista raideleveyttä

Taustalla on viime kesänä voimaan tullut EU:n asetus, joka edellyttää, että eurooppalaista raideleveyttä on "selvitettävä, suunniteltava, ja edistettävä" jäsenmaissa, joissa on poikkeava raideleveys.

Tavoitteena on yhtenäistää raideverkkoa ja sujuvoittaa liikkumista jäsenmaiden välillä.

Suomessa raideleveys on noin 90 millimetriä leveämpi kuin muualla Euroopassa.

Siirtyminen eurooppalaiseen raideleveyteen edes osittain tarkoittaisi jättimäisistä, vuosikymmenien investointeja.

Aiemman ministeriön selvityksen mukaan raideleveyden muuttaminen ei olisi kannattavaa, koska se olisi liian kallista suhteessa hyötyihin.

Ministeriössä selvitetään nyt jälleen eurooppalaiseen raideleveyteen siirtymistä, koska EU sitä edellyttää. Selvityksen ensimmäinen vaihe valmistuu lähiviikkoina, Ranne kertoo.

EU-asetus ei velvoita kokonaisvaltaiseen siirtymään

Liikenne- ja viestintäministeriön liikenneneuvos Maria Torttila vahvistaa, että jo tämän hallituskauden aikana, eli vuoteen 2027 mennessä, on selvitettävä millä aikataululla ja missä laajuudessa Suomi siirtyy eurooppalaiseen raideleveyteen.

Torttilan mukaan EU-asetus ei ainakaan toistaiseksi velvoita Suomea siirtymään kokonaan eurooppalaiseen raideleveyteen.

EU:n asetus koskee noin 3 810 kilometriä rataverkkoa, kun koko Suomen liikennöitävän rataverkon pituus on noin 5 600 kilometriä.

Eurooppalaisen raideleveyden ulottamista Suomeen suunnitellaan Pohjois-Suomessa

Hallitus päätti puoliväliriihessään 20 miljoonan euron rahoituksesta Rail Nordica-hankkeelle, eli eurooppalaisen raideleveyden ulottamisesta Ruotsista Suomeen lyhyellä rataosuudella.

– Eli nyt aloitetaan Lapista, Pohjois-Suomesta, ja sen jälkeen laajennetaan suunnittelua ja näkemyksiä koko Suomeen, Ranne sanoo.

Suomelle siirtyminen Euroopan laajuiseen raideleveyteen laajemmin parantaisi myös huoltovarmuutta ja sotilaallista liikkuvuutta.

EU kannustaa jäsenmaita siirtymään, ja siksi EU saattaa esimerkiksi myös myöntää tukia ensisijaisesti raidehankkeille, jotka rakennetaan eurooppalaiseen raideleveyteen.

Pitäisikö Turun tunnin juna rakentaa eurooppalaiseen raideleveyteen?

Suomessa suunnitellaan tällä hetkellä useita raideinvestointeja, kuten Länsirataa, joka aiemmin tunnettiin Turun tunnin juna -hankkeena.

Pitäisikö siis Länsiratakin rakentaa valmiiksi eurooppalaiseen raideleveyteen?

– Sekin arvioidaan tässä kokonaisuudessa, Ranne sanoo.

Samalla Ranne sanoo, että hallituksessa pitää vielä käydä "laaja ja avarakatseinen keskustelu" Länsirata-hankkeen kohtalosta.

Ranne on suhtautunut hankkeeseen skeptisemmin kuin pääministeri Petteri Orpo (kok.), joka on puolustanut tiukasti Länsiradan toteuttamista.

– Uskon, että käymme hyvinkin pian kevään aikana keskustelua siitä, miten mennään eteenpäin.

– Meillä on hallitusohjelmakirjaus (Länsirata)-yhtiöstä, mutta tietenkin, kun maailma muuttuu ympärillä, niin täytyy myöskin tarkastella sitä, että kun investointitarpeita on valtavasti, niin onko tämä nyt tässä ajassa, ja tässä geopoliittisessa tilanteessa se ykköskohde.

Länsirata-hankkeen neuvottelut kuntien ja valtion välillä ovat olleet jäissä maaliskuun lopulta lähtien, koska yksimielisyyttä kustannusten jakautumisesta tarkalleen ei ole saavutettu, Ranne sanoo.

Ranne ei halua avata tarkalleen, mitä erimielisyys neuvotteluissa koskee.

Hän kuitenkin sanoo pitävänsä kiinni siitä, että asiassa toimitaan hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti, ja valtion rahaa hankkeeseen laitetaan 400 miljoonaa euroa, eikä yhtään enempää.