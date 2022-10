Yle: KRP:n mukaan Ukrainaan toimitettuja aseita on päätynyt Suomeen – "Rikollisjärjestöt ovat erittäin kiinnostuneita"

Ahlgrenin mukaan KRP:llä on tiedustelutietoihin perustuvia viitteitä aseiden päätymisestä Suomeen rikollisille. Tiedot koskevat esimerkiksi rynnäkkökivääreitä.

– Meillä on paljon tiedustelutietoa siitä, että rikollisjärjestöt ovat erittäin kiinnostuneita Ukrainalle toimitetuista aseista. Meillä on merkkejä, että näitä aseita on jo Suomessa, Ahlgren sanoo Ylelle.