KRP kertoo, miksi järjestäytynyt rikollisuus hamuaa aseita sota-alueilta: "He ovat ketteriä sopeuttamaan toimintansa maailmantilanteeseen"

Julkisessa keskustelussa on esiintynyt viime aikoina käsitys, jonka mukaan Ukrainaan toimitettuja avustusaseita olisi päätynyt Suomessa järjestäytyneen rikollisuuden toimijoiden haltuun.

– Meillä on hyvä tilannekuva asiasta ja seuraamme tilannetta aktiivisesti, ja tämän hetken tiedon mukaan avustusaseita ei ole päätynyt rikollisten käsiin Suomessa.

Välimäen mukaan on kuitenkin mahdollista, että avustusaseita ja muita aseita voi päätyä myöhemmin rikollisten käsiin.

– Historia osoittaa, että sota- ja konfliktialueilta aseita on päätynyt järjestäytyneen rikollisuuden käyttöön. Järjestäytynyt rikollisuus on osoittautunut hyvin ketteräksi sopeuttamaan oman toimintansa vallitsevaan maailmantilanteeseen.

Välimäen mukaan järjestäytynyt rikollisuus pyrkii hankkimaan esimerkiksi käsiaseita, mahdollisimman tehokkaita aseita ja automaattiaseita. Järjestäytyneen rikollisuuden pääelinkeino on Välimäen mukaan huumausaineet ja ampuma-aseita käytetään tämän elinkeinon turvaamiseen.

Kuinka aseiden päätymistä vääriin käsiin voi ennaltaehkäistä?

– Rikostiedustelu on tiedonhankintaa ryhmien ja yksittäisten henkilöiden osalta ja myös kansainvälinen tiivis yhteistyö on tässä kaiken a ja o.

– Sellainen paikka, josta aseita on mahdollisuus tehokkaasti saada, ilman muuta kiinnostaa heitä.

– Meillä on ampuma-aseisiin liittyen viitteitä, joita me tarkastamme, mutta sen enempää en voi sanoa. Kyseessä on rikostiedustelutietoja, ja siksi en niitä sen yksilöityneemmin voi käydä läpi. Ilmiöstä ei kuitenkaan ole kyse, Välimäki korostaa.