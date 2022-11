KRP: Ei näyttöä siitä, että Ukrainaan toimitettuja aseita olisi päätynyt järjestäytyneen rikollisuuden käsiin Suomessa

Julkisessa keskustelussa on esiintynyt viime aikoina käsitys, jonka mukaan Ukrainaan toimitettuja avustusaseita olisi päätynyt Suomessa järjestäytyneen rikollisuuden toimijoiden haltuun.

Tiedotteen mukaan poliisi takavarikoi vuosittain järjestäytyneen rikollisuuden toimijoilta paljon luvattomia aseita. Poliisin tiedossa on, että järjestäytyneen rikollisuuden yksittäiset toimijat ovat kiinnostuneita sota-alueiden aseista.

Yksittäiset toimijat kiinnostuneita

Poliisilla on viitteitä siitä, että järjestäytyneen rikollisuuden toimijat voivat pitkällä aikavälillä yrittää hankkia aseita myös Venäjän käynnistämän sodan seurauksena.

– Asiantuntijamme antaman haastattelun perusteella on voinut saada kuvan, että aseita olisi jo kulkeutunut Suomeen. Tällaisesta ilmiöstä ei kuitenkaan ole näyttöä. Tarkoituksenamme on ollut tuoda esiin, että on mahdollista, että Suomessa toimivat rikolliset pyrkivät saamaan haltuunsa aseita konfliktialueilta, Välimäki sanoo.