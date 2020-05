Yle: Hallituksessa sopu ravintolatuista, tuen jakoperusteita tarkennettu

Ylen tietojen mukaan tukimalli on säilynyt kaksiosaisena julkisuudessa aiemmin esitettyjen käsitysten mukaisesti, mutta tuen molempia osia on tarkennettu.

Ravintoloille on tänä aikana odotettu erillistä tukipakettia, koska ravintolat on suljettu erillisellä päätöksellä ja eduskunnan perustuslakivaliokunta esitti tästä hyvästä korvauksen maksamista. Ylen mukaan hallituksessa on kuitenkin ollut erimielisyyttä alalle suunnatun erityistuen suuruudesta. Ylen tietojen mukaan keskusta on pitänyt julkisuudessa esillä ollutta 150 miljoonan euron tukea liian suurena.