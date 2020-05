MTV:n tiedot: Hallitus pyrkii linjaamaan keskiviikkona yritystuista – uudet tukisotkut yritetään välttää

Lähtökohtana on ollut suora yleistuki. MTV Uutisten tietojen mukaan tukisumma on nousemassa satoihin miljooniin euroihin. Tuen kokonaismäärä riippuu muun muassa siitä, kuinka kauan tukea maksetaan, mikä aika on vertailukohtana ja millaisessa tilanteessa tukea saa. Työelämäprofessori Vesa Vihriälän johtama työryhmä on ehdottanut rajaksi liikevaihdon putoamista 30 prosentilla.