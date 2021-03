Yksivuotias norppa kuoli verkkoihin: "Ikäisekseen todella pieni"

Norppa on erittäin uhanalainen ja Suomen ainoa kotoperäinen nisäkäs. Ilmastonmuutos lisää vähälumisia talvia ja heikentää saimaannorpan pesimisolosuhteita. Ne kuutit, jotka selviävät hengissä voivat olla heikkokuntoisia ja niillä on iso riski jäädä verkkoihin. Nyt kuollut norppa oli vain 22-kiloinen. Se oli ikäisekseen todella pieni. Sen olisi pitänyt painaa 35 – 40 kiloa.

Kalanpyydykset norppien uhkana

Tilastojen mukaan kolmasosa kaikista havaituista norppien kalanpyydyskuolemista on johtunut talviverkoista. Norpat tukehtuvat jäädessään kiinni verkkoihin. Kalanpyydyskuolemien ehkäiseminen on tehokkain tapa vähentää norppien kuolleisuutta. Norppakanta on vain muutaman yksilön varassa useilla vesistöalueilla