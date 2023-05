Yksityisen sosiaalipalvelualan järjestöt jatkoivat ylityökieltoa ja antoivat lakkovaroituksen

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkoi toukokuun 2. päivänä ja sen on määrä päättyä 14. kesäkuuta. Järjestöjen mukaan työtaistelutoimia voidaan tarvittaessa jatkaa tämän jälkeen.

Kiellolla on vaikutuksia muun muassa alalla toimiviin hoiva-alan yrityksiin, kotipalveluun ja varhaiskasvatukseen.

Lakkovaroitus torstaista alkaen

Järjestöt ovat lisäksi antaneet lakkovaroituksen kolmen vuorokauden lakosta torstaista alkaen. Lakon piirissä on yhteensä 28 Mehiläisen, Esperi Caren, Saga Caren ja Validian ympärivuorokautisen palveluasumisen, palveluasumisen tai näiden yhdistelmien yksikköä.

– Järjestöjen keskeinen tavoite neuvotteluissa on palkkauksen ja työolojen parantaminen. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla on vakava työvoimapula ja ala on jäänyt selvästi julkista sektoria jälkeen palkkauksessa, Tehy kertoo tiedotteessa.