Yksityinen sosiaalipalveluala ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon – "Häpeällistä maksaa samasta työstä pienempää palkkaa kuin julkisella sektorilla"

”Häpeällistä”

Ammattiliittojen mukaan palkkataso on jäänyt yksityisellä sektorilla huomattavasti jälkeen julkisen sektorin palkoista. Esimerkiksi Tehy kertoo, että palkkaero julkiseen sektoriin on tehtävästä riippuen 150–400 euroa.

– On häpeällistä, että yksityisellä sektorilla maksetaan samasta tai yhtä vaativasta työstä pienempää palkkaa kuin julkisella sektorilla. Uhkana on, että osaava henkilöstö pakenee alalta tehtäviin, joissa on vähemmän kuormitusta ja työn arvostus näkyy myös palkassa. Mikäli työnantajapuoli ei halua varmistaa alan houkuttavuutta, miten sitten pärjäämme entisestään pahenevan työvoimapulan kanssa, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoo.