Marjanpoimijoiden olojen valvonnassa löytyi ensi kertaa moitteeton kohde

Viidessä tukikohdassa puutteita

Poliisitutkintoja ja käräjäistuntoja

Marjanpoiminnan ympärillä on tänä vuonna kohistu useiden marja-alaan liittyvien epäiltyjen rikostutkintojen ja oikeuskäsittelyjen takia. Marjayrityksillä oli keväällä vaikeuksia saada kerääjiä Thaimaasta, sillä maan viranomaiset eivät aluksi päästäneet poimijoita Suomeen marja-alan ongelmien ja vakavien ihmiskauppaepäilyjen takia.



Esimerkiksi marraskuussa kerrottiin, että keskusrikospoliisi tutkii thaimaalaisten marjanpoimijoiden Suomeen tuloon liittyvää epäiltyä korruptiota, jossa suomalaisten marjayrittäjien epäillään maksaneen Thaimaahan lahjuksia saadakseen poimijoita yrityksilleen.



Lisäksi esimerkiksi Lapin käräjäoikeudessa on vireillä kaksi erillistä tapausta, joissa sekä marjayhtiö Kiantaman toimitusjohtajaa että marjayhtiö Polarican entistä toimitusjohtajaa syytetään useasta kymmenestä törkeästä ihmiskaupasta. Helsingin poliisi puolestaan on epäillyt marjayhtiö Arctic Groupin toimitusjohtajaa törkeästä ihmiskaupasta. Uhreja epäillään olevan satakunta.



Hallitus linjasi toukokuussa, että ulkomaiset luonnonmarjojen poimijat halutaan Suomeen työsuhteisina kausityöläisinä. Tällä pyritään parantamaan työoloja ja ansioita, joissa on ilmennyt paljon ongelmia.



Muutokset on tarkoitus saada voimaan ensi huhtikuun alusta, jotta uudet säädökset ovat käytössä yritysten hankkiessa poimijoita kesän 2025 satokaudelle.