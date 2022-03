Siellä lepää tuhottu Antonov AN-225: Maailman suurimman lentokoneen viimeisistä hetkistä julkaistiin video

Ukrainalaisen Antonovin valmistama An-225 -rahtikone on suurin maailmassa. Valtavan rahtikoneen raportoitiin lentäneen Tanskan Billundista Hostomeliin 5. helmikuuta. Sodan syttymisen myötä uutisoitiin myös koneen tuhoutumisesta venäläisten hyökkäyksessä.

– Venäjä on tuhonnut ’Unelmamme’, mutta he eivät koskaan pysty tuhoamaan unelmaamme vahvasta, vapaasta ja demokraattisesta eurooppalaisesta valtiosta. Me saamme voiton! kirjoitti Kuleba Twitterissä.