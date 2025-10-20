Suomea lähestyy matalapaine, joka tuo sateita moneksi päiväksi.
Alkuviikolla saadaan nauttia vielä laajalti poutaisesta syyssäästä, mutta loppuviikosta sää muuttuu huomattavasti sateisempaan ja pilvisempään suuntaan.
MTV Uutisten meteorologin Aleksi Jokelan mukaan sateet ovat aluksi paikallisia ja ne painottuvat maan pohjoisosiin, mutta viikon puolivälin jälkeen sateisempi sää valtaa koko maan.
– Matalapaine, varsin hidasliikkeinen, lähestyy Suomea loppuviikon aikana ja todennäköisesti jää Suomen ylle koko viikonlopun ajaksi.
Jokelan mukaan sää saattaa jatkua märkänä varsin pitkään.
– On varsinaisen epävakaista ja tuhnuista. Sateita tulee ajoittain ja sumuistakin on monin paikoin.
Jokela toteaa, että matalapaine parkkeeraa Suomen ylle aiheuttamaan lisää sateista säätä.
– Ihan mahdollista on, että sateet jatkuvat ensi viikon puoliväliin asti, meteorologi ennustaa.