Lapissa Simossa palaneen omakotitalon raunioista on löydetty kuollut ihminen, kertoo Lapin poliisi.

Poliisi teki eilen raunioissa teknistä tutkintaa poliisikoiran avustamana, kun löytö tehtiin. Poliisilla on käsitys kuolleen henkilöllisyydestä.

Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta perjantaina hieman ennen iltakymmentä. Palossa tuhoutui pelastuslaitoksen mukaan omakotitalo, autotalli sekä yksi auto.

Poliisi tutkii palon syttymissyytä ja tapahtumien kulkua palonsyyn ja kuolemansyyn tutkintana. Rikoksen mahdollisuutta ei kuitenkaan ole voitu sulkea pois, poliisi kertoi.

Asian tutkinta on poliisin mukaan vasta alkuvaiheessa.