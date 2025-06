Yksi kaikkien aikojen pelaajista roimii Trumpin USA:ta: "Ei ole demokratia"

Yksi kaikkien aikojen tennispelaajista, Martina Navratilova on huolissaan. Syynä on Donald Trumpin luotsaaman Yhdysvaltojen kehityssuunta.

– En ole uskollinen Donald Trumpille, Martina Navratilova sanoo Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle.

Yhdysvaltain ja Tshekin kaksoiskansalainen on huolissaan siitä, että Yhdysvalloista on tullut hänen mukaansa "totalitaarinen" valtio.

Yhdysvaltain presidentiksi tammikuun virkaanastujaisissa palanneen Trumpin hallinto on ohjeistanut maan maahanmuutto- ja tullivirastoa pidättämään aiempaa enemmän paperittomia maahanmuuttajia karkotusta varten. Trump on myös allekirjoittanut matkustuskiellon, joka koskee 12 maan kansalaisia, minkä lisäksi hän on määrännyt seitsemää maata koskevan osittaisen matkustuskiellon.

– Jos olisin nyt samassa tilanteessa (kuin vuonna 1975) ja minun pitäisi muuttaa jonnekin asumaan, se ei olisi Amerikka, koska se ei ole tällä hetkellä demokratia, Navratilova kommentoi.

Tennislegenda epäilee, että nyt USA ei päästäisi häntä vastaavanlaisessa tilanteessa maahan kuin 1975, jolloin hän jätti 18-vuotiaana kommunistisen Tshekkoslovakian taakseen ja aloitti uuden elämän Amerikassa.

"Kaikki kävelevät kananmunankuorilla tietämättä, mitä tapahtuu"

Martina Navratilova ja Donald Trump arkistokuvassa vuodelta 1990.1990 Ron Galella, Ltd.

Navratilovasta uskoo, etteivät ihmiset ole täysin tietoisia Yhdysvaltain poliittisesta tilanteesta, joka hänen mukaansa pahenee. Maa on hänen mukaansa "kääntymässä ehdottomasti maahanmuuttajia vastaan".

– Ihmisiä karkotetaan Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriön toimesta, koska he eivät ole täysin Donald Trumpin agendan puolella. Koska he eivät nöyristele.

USA:ssa asuvalta ja malli Julia Lemigovan kanssa naimisissa olevalta Navratilovalta kysyttiin, onko hän huolissaan siitä, että hän voisi nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä menettää Yhdysvaltain kansalaisuutensa.

– Kaikki on nyt auki, ja se on koko homman pointti. Kaikki kävelevät kananmunankuorilla tietämättä, mitä tapahtuu.

Navratilova voitti aikanaan 18 kaksinpelin grand slam -mestaruutta, niistä puolet Wimbledonissa. Naisten nelinpelissä hän voitti 31 grand slamia ja sekanelinpelissä 10 grand slamia. Hän on yksi kaikkien aikojen tennispelaajista.