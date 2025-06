"Alastomuutta" – Coco Gauff, 21, uhrina räikeässä vyyhdissä

Tennishuippu Coco Gauff avautui kokemastaan karmeasta verkkohäirinnästä.

Naisten tennistä pyörittävän WTA Tourin tiistaina julkistama raportti osoittaa, että pelaajiin kohdistuneen verkkohäirintä on ollut laajaa. Teknologiayritys Signify Groupin tekoälyä hyödyntämällä saamien tietojen perusteella vuonna 2024 lähetettiin noin 8 000 "loukkaavaa, väkivaltaista tai uhkaavaa" kommenttia 458 pelaajalle.

Yli neljännes häirinnästä koski viittä pelaajaa. Suurin osa häirinnästä tuli närkästyneiltä uhkapelaajilta.

Naisten kaksinpelin maailmanlistalla toisena oleva yhdysvaltalainen Coco Gauff, 21, luonnehti verkkohäirinnän olevan "pahinta, mitä voi kokea".

– Tappouhkauksia perheellesi ja itsellesi. Ihmiset ovat lähettäneet siitä yksityisviestejä poikaystävilleni ja ystävilleni. On ollut rasistisia kommentteja, kaikkea, mitä voit kuvitella. Alastomuutta ja sen sellaista. On iljettävää, mitä koemme tenniksessä, Gauff sanoi muun muassa Deutsche Wellen mukaan.

Gauff perää sosiaalisen median yritysten tekemään osansa häirinnän kitkemiseksi.

– Meidän on kiinnitettävä siihen jatkuvasti huomiota. Haluaisin, että osa sosiaalisen median yrityksistä osallistuisi, eikä vain niin, että kyse on tennispelaajista. Vaikuttajat, muut urheilijat, he kaikki saavat näitä kommentteja, ja se on asia, johon voidaan puuttua.

– Tiedän, että WTA tekee kaikkensa saadakseen meidät tuntemaan olomme suojelluiksi, mutta ajattelen ehdottomasti, että monet näistä alustoista voisivat myös puuttua asiaan.

"Näen siellä käytännössä kaiken"

Gauffin kokeman mukaan Tiktok suodattaa kommentteja verrattain hyvin, jolloin törkyä ei siellä oikeastaan näekään.

– Instagram on minulle kommenttien suodatuksen suhteen huonoin. Näen siellä käytännössä kaiken. Yritän tehdä sitä omalla tililläni, suodattaa tiettyjä sanoja, mutta ihmiset ovat luovia ja ilmaisevat asian eri tavalla.

Gauff totesi, että tilit voi estää, mutta niiden takana olevat voivat vain mennä luomaan uuden.

– On oltava keino korjata tämä.

Gauff voitti tänä vuonna grand slam -turnaus Ranskan avointen kaksinpelin. Hän on myös Yhdysvaltain avointen voittaja vuodelta 2023.